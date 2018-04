Americano é o mais rápido nos 100 m O norte-americano Shawn Crawford foi o mais rápido, neste sábado, na primeira eliminatória dos 100 metros rasos dos Jogos Olímpicos de Atenas. Ele completou a quarta bateria em 10s02. O jamaicano Asafa Powell venceu a sétima bateria, com o segundo melhor tempo da primeira eliminatória: 10s06. Maurice Greene, dos Estados Unidos, o maior favorito para a medalha de ouro, ficou em primeiro na oitava bateria com 10s18. O recorde olímpico pertence ao canadense Donovan Bailey (9s84), obtido em Atlanta/96. O recorde mundial é do norte-americano Tim Montgomery (9s78) de 2002.