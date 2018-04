Americano é ouro no salto em distância O americano Dwight Phillips ganhou nesta quinta-feira a medalha de ouro no salto em distância dos Jogos de Atenas com a marca de 8,59m. Outro atleta dos Estados Unidos, John Moffitt, levou a prata com 8,47m, enquanto o bronze foi para Joan Martínez, cubano naturalizado espanhol, com 8,32m. O cubano, um dos maiores nomes da especialidade e ouro em Sydney-200, terminou em sétimo com 8,23m.