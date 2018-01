Barreirista leva bronze no Mundial antes de receber novo rim

Terceiro colocado nos 110 metros com barreiras no Mundial de Atletismo, o norte-americano Aries Merritt terá uma agenda cheia nos próximos dias. No sábado, volta o Ninho do Pássaro, em Pequim, para receber sua medalha de bronze. Na terça-feira, vai receber um novo rim da sua irmã, em transplante programado para acontecer no Arizona, nos Estados Unidos.

"Dadas às circunstâncias, eu acho que foi minha melhor corrida no ano e eu cheguei à medalha, assim como eu queria. Isso significa para mim mais do que o ouro olímpico. O estado que eu estou, os treinos que eu fiz, foi muito difícil, muito duro. A luta é real", disse Aries Merritt, recordista mundial, após a prova desta sexta-feira em Pequim.

O barreirista tem uma rara doença genética que afeta os rins e foi descoberta em 2013. Na ocasião, ele disse que nunca mais voltaria a correr, mas não foi isso que aconteceu. "Quando os médicos me disseram que eu nunca mais correria, o mundo inteiro acabou na minha cabeça", contou Merritt.

Antes da final, ele havia dito que estava em Pequim por sua saúde mental, mais do que nada, e que a prova deste sexta-feira poderá ser a última da carreira. "Essa pode ser minha última competição se a cirurgia não der certo", disse, pensando também na opção oposta. "Nunca se sabe. Se eu me recuperar rápido, vocês vão me ver de volta logo."