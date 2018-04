Americano segue em primeiro no decatlo O norte-americano Bryan Clay ficou, nesta segunda-feira, em primeiro lugar no salto em distância no decatlo dos Jogos Olímpicos de Atenas, com a marca de 7,96 metros. Clay também fez o melhor tempo nos 100 metros, com 10s44. A disputa do decatlo segue com o arremesso do peso.