Americano supera cubano nos 110 ms O cubano Anier Garcia decepcionou hoje na final da prova de 110 metros com barreiras do Mundial de Atletismo que está sendo disputado na cidade de Edmonton, no Canadá. Medalha de ouro na Olimpíada de Sydney, Garcia chegou para a prova como o principal favorito, mas largou muito mal. O erro se mostrou fatal. Ele não conseguiu se recuperar e marcou o tempo de 13s07, chegando em segundo lugar, atrás do norte-americano Allen Johnson, que cravou 13s04. O haitiano Dudley Dorival foi o terceiro, com o tempo de 13s25. Na final dos 200 metros, o vencedor foi o grego Konstadinos Kederis que marcou o tempo de 20s04. O jamaicano Christopher Williams chegou em segundo (20s20) e Kim Collins (ESL) foi o terceiro, com 20s.20 . Na marcha, de 20 km, o domínio foi da russa Olimpiada Ivanova, com o tempo de 1h27min.48. Valentina Tsybulskaya, da Bielo-Rússia, foi medalha de prata (1h.28min.49) e a italiana Elisabetta Perrone conquistou o bronze, com o tempo de 1h28min.56.