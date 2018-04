Americanos dão show no 4x100 medley A equipe dos EUA, formada por Aaron Peirsol, Brendan Hansen, Ian Crocker e Jason Lezak, conquistou neste sábado a medalha de ouro e ainda bateu o recorde mundial na prova do revezamento 4x100 medley, que encerrou o torneio olímpico de natação. Mesmo sem Michael Phelps, que ficou na arquibancada, mas também ganhou a medalha por ter participado das eliminatórias (acabou com 6 ouros e 2 bronzes), os americanos deram um show na piscina, encerrando a prova com 3min30s68 (o recorde mundial anterior, de 3min31s54, também era dos EUA desde 2003). Peirsol, o primeiro a cair na água, ainda bateu o recorde mundial dos 100 costas com 53s45 (a marca anterior, de 53s60, pertencia ao seu compatriota Lenny Krayzelburg desde 1999). A medalha de prata ficou com a Alemanha, com 3min33s62, e a de bronze, com o Japão, com 3min35s22.