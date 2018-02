America?s Cup: 5ª regata é adiada O barco suíço Alinghi está bem perto, mas terá de esperar mais um pouco para confirmar se é capaz de conseguir o feito histórico de ser o primeiro da Europa a vencer a America?s Cup em 152 anos de história dessa tradicional competição de vela. A quinta regata da série final contra o Team New Zealand, foi adiada, hoje, por falta de vento. Esta foi a sétima vez na série melhor-de-nove que uma regata é cancelada por causa das condições climáticas no Golfo de Hauraki, em Auckland, Nova Zelândia. O Alinghi vence a decisão por 4 a 0. O barco suíço precisa de mais uma vitória. Para a tripulação da Nova Zelândia, que já teve o mastro do barco quebrado duas vezes, uma reação parece impossível.