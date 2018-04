America's Cup deve ocorrer apesar da morte de velejador Uma das principais competições do calendário da vela mundial, a America''s Cup deve mesmo ter sua edição de 2013 disputada apesar da tragédia que culminou na morte do velejador Andrew Simpson durante a semana. O chefe-executivo da competição, Stephen Barclay, afirmou que esperará o encerramento das investigações antes de confirmar a realização do evento, que está marcado para acontecer entre os dias 4 de julho e 30 de agosto.