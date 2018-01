America´s Cup: virou um ´zoológico´ Depois de esperar três horas por ventos suficientes (na foto, jornal do barco do sindicato suíço Alinghi), de novo a America´s Cup teve adiada a quarta regata da melhor-de-nove. O Team New Zealand, defensor da taça, amarga três derrotas para os desafiantes. Se o clima no mar do Golfo de Hauraki não favorece as regatas, o "clima" em Auckland, na Nova Zelândia, não é dos melhores. Com vento perto do ideal, a regata pode ser corrida, por regulamento, se os dois sindicatos concordam. Mas os neozelandeses ganham tempo para adaptar seu novo tático, o francês Bertrand Pace. E Ernesto Bertarelli, o bilionário patrono do Alinghi, chama a forma de levar a competição de "zoológico".