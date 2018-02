Amigo diz que Tyson abusa da cocaína O boxeador norte-americano Mike Tyson, de 38 anos, está deprimido, convivendo com pessoas erradas e abusando da cocaína, após a derrota para o britânico Danny Williams, em 31 de julho, por nocaute, no quarto assalto. Ele precisa de ajuda. A revelação é de um amigo do ex-campeão mundial dos pesos pesados, em entrevista ao jornal New York Post. Em 18 anos de carreira, Tyson venceu 50 vezes (44 nocautes) e cinco derrotas.