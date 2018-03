Amor e/ou ódio

A Ferrari, a imprensa italiana e os pilotos da Ferrari. Este é um triângulo movido por amor e ódio, que pode pender para um lado ou para outro depois de cada GP. Eu gosto muito dos italianos, conviver com eles na F-1 é poder ser um pouco brasileiro mesmo fora do Brasil, mas eles são pura paixão o tempo todo, mais até do que nós. Só assim se consegue entender como a mídia italiana se joga de corpo e alma nos elogios e nas críticas. Neste momento, a bola da vez a sofrer com as críticas é Kimi Raikkonen. Campeão do mundo, considerado até a semana passada modelo de frieza e paciência a ser seguido por Massa, Raikkonen virou um piloto ''lento e atrapalhado'' por sua atuação em Mônaco. E a Ferrari, que toda segunda-feira de corrida tem uma reunião de cobranças, quer entender como um campeão pode errar tanto. Kimi não foi o único a ser cobrado. O erro dos estrategistas tirou de Massa o segundo lugar, que seria possível mesmo com o erro que ele cometeu na chicane, e a punição sofrida por Raikkonen porque a roda dianteira direita não estava fixada 3 minutos antes da largada é uma falha grosseira. Kimi passou por cobrança semelhante no ano passado, por coincidência também após o GP de Mônaco. Até então vinha fazendo uma temporada ruim. Ele vai saber superar mais esta porque não se abala com nada. Agora mesmo, no domingo, ouvi de um membro de equipe que durante o desfile dos pilotos, quando é feito em um veículo único, como no caso de Mônaco por causa da chuva, todos eles abrem o jogo entre si sobre a estratégia que vão usar durante a corrida. Dizem que Kimi é um que não revela as voltas de pit stop, mas não por querer esconder e, sim, porque já não se lembra do combinado. Esta é a imagem do finlandês no paddock. As cobranças da Ferrari são duras, e eu vejo aí o grande mérito de Felipe. Ele saiu do inferno astral depois das duas primeiras corridas do ano sem marcar ponto, para fazer 34 em 40 possíveis nas quatro etapas seguintes, além de conquistar três poles, que são importantes para consolidá-lo como mais veloz do que o finlandês. Neste fim de semana três ícones da F-1 concordaram nesse ponto - Jackie Stewart, Niki Lauda e Alain Prost. Além de Peter Sauber, o ex-chefe de equipe que o despediu por ser afoito demais. A corrida de Mônaco provou que Massa evoluiu principalmente nesse aspecto. Ele dormiu no sábado sabendo que tinha tudo para vencer, mas o desenrolar da corrida não permitiu a vitória. E não se desesperou, apesar de uma enorme decepção. Felipe é elogiado pela mídia italiana. Hamilton é endeusado, embora se admita que a sorte tenha sido fator fundamental para sua vitória em Mônaco. A aquaplanagem na Curva da Tabacaria, que o levou a bater de lado no guardrail, mudou a sorte da corrida. Mas do instante da batida até a chegada ao box, a equipe McLaren teve pouco mais de 20 segundos para preparar um bico novo, trocar os pneus, examinar se a batida não havia afetado suspensão e freios e regular a bomba de abastecimento para injetar 110 litros no carro de Hamilton. Depois de tudo isso, ainda teve a seu favor uma entrada do safety car e, ao final da corrida, quando a equipe trazia o carro para o paddock, se percebeu que havia um pneu furado, que não resistiria a uma volta a mais. Enfim, é assim que se ganha o GP de Mônaco, o desejo maior de um piloto depois do título mundial. Pelo menos um deles Hamilton já realizou.