Amostras de Rebeca Gusmão seriam de outras pessoas

Ao que parece, a nadadora Rebeca Gusmão terá muitas dificuldades para provar sua inocência no julgamento sobre seu doping nos Jogos pan-americanos do Rio de Janeiro, já que a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) divulgou, nesta quinta-feira, uma nota oficial, onde descreve o relatório enviado pelo laboratório Ladetec, responsável pelos exames antidoping realizados no Pan, que deixa implícito que a nadadora teria utilizado amostras de outros doadores, o que já caracteriza o doping. Veja também: Nota oficial da CBDA Entenda o caso de doping da nadadora Rebeca Gusmão O relatório, enviada à CBDA na última segunda-feira, diz que "os valores das 4 amostras são atípicos, mas várias urinas encontram-se muito diluídas. Portanto, foram declaradas negativas. Caso haja alguma suspeita, a autoridade competente da Federação deveria realizar um estudo longitudinal, como recomendado no regulamento da AMA (Agência Mundial Antidoping)." Além da versão da Ladetec, a CBDA recebeu esclarecimentos do Dr. Eduardo De Rose, na quinta-feira. De acordo com relatório do laboratório SONDA UFRJ, assinado por De Rose, os valores demonstrados concluem que as "amostras pertencem a diferentes doadores." Com tal conclusão, o Dr. Eduardo De Rose, que é o presidente da Comissão Médica da Organização Desportiva pan-americana (Odepa), afirmou que a entidade utilizará tal informação no julgamento, previsto para a semana que vem, da atleta brasileira, Rebeca Gusmão. Neste caso, a pena prevista é de dois anos, fazendo com que Rebeca Gusmão não participe dos Jogos Olímpicos de Pequim, que começam no dia 8 de agosto de 2008. A nadadora brasileira foi pega no exame antidoping na estréia dos Jogos Pan-Americanos, no dia 13 de julho. Sua urina constava altos índices de testosterona. Como defesa, Rebeca Gusmão diz que possui ovários policísticos, que produzem a substância, mas os exames mostram que a testosterona teria seria de uma fonte externa. Gusmão já havia sido reprovada nos exames para o Troféu José Finkel, em maio deste ano. Resquícios do escândalo Ao saber sobre o teor dos relatórios, a diretora médica da CBDA, Dra. Renata Castro, pediu seu afastamento imediato, alegando motivos pessoais. A CBDA aceitou prontamente.