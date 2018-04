Amyr Klink adia viagem em um dia O velejador Amyr Klink adiou a viagem à China, via Pólo Norte, para esta segunda-feira. Inicialmente o barco Paratii II partiria neste domingo do Pier 26, no Guarujá, mas alguns detalhes na preparação do veleiro fez com que ele adiasse em um dia a partida. O périplo tem duração prevista de três anos. ?Instalamos os aquecedores antes de dar uma voltinha com o barco para teste e aí é só partir?, garantiu Marcos Hurodovich, um dos integrantes da tripulação com destino ao Mar de Bellingshausen, ao sul do círculo polar. O Paratii 2, de 96 pés e 100 toneladas, volta da Antártica em maio e depois retorna ao continente gelado para um novo 360 graus, como Klink fez sozinho há dois anos. No fim de 2002, o barco zarpa rumo à China, passando pelo Ártico.