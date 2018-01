Amyr Klink chega à Península Antártica Depois de quase 20 dias de viagem, o Paratii 2 chegou à Península Antártica. Amyr Klink e sua tripulação deixaram Ushuaia, na Argentina na última quarta-feira, depois de concluir o conserto no veleiro, e aportaram no continente gelado no último domingo. Se tudo correr bem, Klink estará navegando pelo Mar de Bellingshausen em 15 dias. Esta é a primeira etapa da Viagem à China, parte do projeto Petrobras Global, que tem duração prevista de três anos. Apesar do acidente durante a tempestade logo no início da viagem, quando o Paratii 2 teve a janela da sala de navegação quebrada por uma onda de cerca de 10 metros, Klink garante que o veleiro polar, de 96 pés e 100 toneladas, passou no primeiro teste. "O barco é forte e estou muito satisfeito", disse Klink.