Amyr Klink segue para Antártica Após sete anos de preparação, o velejador Amyr Klink partiu, hoje, para mais uma expedição, desta vez tripulada, à Antártica, onde ficará os próximos quatro meses explorando o desconhecido Mar de Bellingshausen. A viagem vai servir de teste para o novo barco Paratii II que Amyr vai usar para chegar à China, via Pólo Norte, para onde deve partir no fim do ano.