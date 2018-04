Ana Cláudia sonha alto e quer correr abaixo dos 11 segundos em 2013

SÃO PAULO - Ana Cláudia Lemos já é a mulher mais rápida da América do Sul desde 2010. Mas por muito pouco a velocista de 24 anos não quebrou, oficialmente, a marca dos 11 segundos nos 100 m. Tudo por culpa de uma pequena variação de vento, apenas 0,2 m/s, que invalidou o tempo de 10s93 obtido sábado, em um torneio estadual, em Campinas. Seria a primeira vez que uma mulher sul-americana correria na casa dos 10 segundos.

Na mesma prova - mas na final -, Ana Cláudia fez 11s13, recorde sul-americano. E, depois de um 2012 cheio de dificuldades, está ansiosa pela temporada que acabou de começar.

A velocista sonhava ser finalista olímpica em Londres. Não conseguiu. Agora, já classificada para o Mundial de Moscou em agosto, volta pensar alto no cenário internacional. E, de preferência, correndo abaixo dos 11 segundos. "Sou muito ambiciosa e tenho grandes sonhos. Gosto de resultados, de dar show na pista. Por mim, já faria a marca no fim de semana."

Ela vai ter essa chance no Estádio do Mangueirão, em Belém, que domingo será palco do GP Brasil.