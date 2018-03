Ana, Diego e Jade vão às finais da Copa do Mundo

Em seu retorno às competições depois de uma cirurgia no joelho direito, o brasileiro Diego Hypólito conseguiu a melhor nota na fase classificatória da prova de solo na Copa do Mundo de ginástica, em Moscou. O atual bicampeão do mundo entra na disputa por medalhas a partir das 4 horas (horário de Brasília) de sexta-feira. Além de Diego, o Brasil marcará presença em duas outras finais. Também no solo, as ginastas Ana Cláudia Silva e Jade Barbosa garantiram vaga na disputa por medalhas. Ana Cláudia vai à decisão com a terceira melhor nota e Jade, com o sétimo lugar na classificação. Jade Barbosa também avançou na trave, com a sexta melhora marca. A outra brasileira no aparelho, Laís Souza, perdeu o equilíbrio e ficou apenas com o 30.º lugar, longe de uma vaga para brigar pelo pódio.