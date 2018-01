Ana Ivanovic é campeã do Torneio de Tênis de Montreal A tenista sérvia Ana Ivanovic, atual número 19 do mundo, conquistou nesta segunda-feira o título do Torneio de Montreal, evento que distribui US$ 1,34 milhão em prêmios e conta pontos para o ranking da WTA, ao derrotar a suíça Martina Hingis, número 12, por 2 sets a 0, em 58 minutos de jogo. No confronto, Ivanovic foi beneficiada por fortes dores no braço direito de Hingis, que atrapalharam o jogo da suíça. A sérvia, de 18 anos, não encontrou problemas para fazer 6/2 no primeiro e 6/3 no segundo set. A partida entre as tenistas deveria ser realizada no domingo, mas foi transferida para esta segunda-feira por causa das fortes chuvas que caíram em Montreal. O Torneio canadense serve de preparação para a disputa do US Open, o quarto Grand Slam do ano, que será realizado nos Estados Unidos a partir da próxima segunda-feira. Atual campeã da competição, a belga Kim Clijsters não defenderá o título por causa de uma lesão.