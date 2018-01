Ana Marcela Cunha comemora ouro e 'missão cumprida' em Kazan Ana Marcela Cunha deixou o pódio da prova dos 25km, no Mundial de Esportes Aquáticos, com a sensação de missão cumprida em Kazan. A brasileira faturou medalha nas três provas que disputou na Rússia, garantiu a vaga olímpica e ainda selou sua participação no Mundial com o ouro conquistado neste sábado.