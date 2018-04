Ana Marcela Cunha fecha ano com título na maratona aquática

Tricampeã mundial na maratona aquática, Ana Marcela Cunha fechou o seu ano contabilizando mais um título para a sua carreira. A nadadora conquistou neste domingo a 51ª edição da Travessia Mar Grande/Salvador ao fechar a prova em 1 hora e 43 minutos, faturando assim o hexacampeonato da competição.

"Estou muito feliz em poder competir e vencer na minha casa. Tem um sabor todo especial! É sempre muito bom voltar à terrinha, rever os amigos e familiares e poder comer um pouco da comida baiana", afirmou Ana Marcela, por meio de declarações reproduzidas pelo site oficial.

A baiana acabou triunfando em uma disputa que teve largada na Praia do Duro, em Mar Grande, na Ilha de Itaparica, e terminou na Praia do Porto da Barra, em Salvador, em um percurso de 9,9 quilômetros. "Foi uma prova de alto nível e muito especial para nós baianos. Tem um visual único e, além disso, o calor humano na chegada, com as pessoas festejando e comemorando a nossa conquista é indescritível. Foi muito bacana!", completou a nadadora.

Por causa dos bons resultados obtidos nesta temporada, na qual ganhou seu terceiro título mundial após as conquistas de 2010 e 2012, Ana Marcela liderou o ranking internacional da maratona aquática e recebeu da Federação Internacional de Natação (FINA) o título de melhor atleta de 2014 nesta modalidade.

Após o seu grande ano, Ana Marcela agora irá focar a seletiva para o Mundial de Kazan, que será em julho, na Rússia. A competição também será classificatória para os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.