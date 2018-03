Ana Moser leva projetos sociais ao COTP A ex-jogadora de vôlei Ana Moser assumiu hoje a direção do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, no Ibirapuera, em São Paulo, em substituição à ex-atleta de basquete, Paula, que foi nomeada para a Secretaria Nacional de Esportes de Alto Rendimento, ligada ao Ministério dos Esportes. Ana Moser pretende utilizar sua experiência em projetos sociais e esportivos, pois há dois anos coordena o Centro Rexona de Excelência do Voleibol, que tem 25 núcleos no Paraná e em São Paulo. "Quero manter a idéia de utilizar o esporte para desenvolver as virtudes e ensinar a ética e o respeito às crianças e jovens. Pretendemos formar cidadãos conscientes", disse Ana Moser, que terá 1.127 jovens de 7 a 17 anos sob sua responsabilidade. Uma das primeiras ações de Ana Moser será melhorar as instalações do Centro Olímpico, reformando as quadras poliesportivas e a piscina. "Já temos uma verba destinada para isso. Vamos trabalhar dentro do orçamento disponível." Outro objetivo de Ana Moser é ampliar o número de esportes do Centro Olímpico, que atualmente contempla 11 modalidades: atletismo, basquete, boxe, judô, natação, luta olímpica, futsal, futebol, vôlei, ginástica e handebol. Ana Moser, que também é vice-presidente da Comissão Nacional de Atletas, vai conciliar o trabalho no Centro Olímpico com o do Centro Rexona. A diferença é que no Rexona o objetivo é usar o esporte para tirar as crianças das ruas e afastá-las das drogas, enquanto que no Centro Olímpico a ênfase é a competição. "Vamos desenvolver as potencialidades de quem tem talento, mas nunca deixaremos de lado a formação do cidadão, antes do atleta."