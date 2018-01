Ana Moser onipresente em quadra na Copa No sábado, Ana Moser começa a caminhada para participar de sua quarta Olimpíada ? a primeira fora da quadra. Aos 35 anos, a ex-jogadora de vôlei é uma das assistentes do técnico José Roberto Guimarães na Seleção Feminina. Além de colaborar com a preparação física das atletas, que estréiam diante das fortes chinesas na Copa do Mundo do Japão, Ana passa experiência para as mais novas ? às vezes até com certa rigidez. Leia mais no Jornal da Tarde