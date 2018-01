Ana Paula e Leila obtêm vaga em Milão A dupla brasileira recém-formada entre Ana Paula e Leila conseguiu nesta quarta-feira, em Milão, uma vaga na chave principal da etapa italiana do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. No torneio qualificatório, as duas venceram as dinamarquesas Kroyer e Eriksen por 2 a 0 (21/15 e 21/9) e, mais tarde, as alemãs Brink e Jurick também por 2 a 0 (23/21 e 21/17). A chave principal da competição começará a ser disputada nesta quinta-feira. "Estamos nos sentindo muito bem. A cada jogo nosso entrosamento melhora muito e isso dá bastante confiança para irmos para o evento principal", disse Ana Paula. Leila também estava bastante animada com a classificação da dupla. "Fico feliz de nosso começo estar sendo assim. Com certeza ainda temos muito o que treinar, mas vamos com tudo", afirmou.