Ana Paula e Leila: superestrutura no vôlei de praia Musas na quadra e integrantes da geração que fez o vôlei feminino ganhar destaque na década de 90, Ana Paula e Leila formam a dupla mais bonita do circuito mundial de praia. Elas se conhecem há 18 anos (juntas, somam a experiência de três Olimpíadas; ambas são tricampeãs do Grand Prix), mas formam a dupla há apenas oito meses. Em 2005, não tiveram tempo e recursos para fazer a temporada ideal ? ?era um ano de transição?, observa Leila. Mas agora, com patrocínio e infra-estrutura técnica, têm um objetivo traçado: serem donas de uma das duas vagas do Brasil no Pan do Rio, em 2007, e na Olimpíada de Pequim, em 2008. Nesta quinta-feira, Ana Paula e Leila deixaram os treinos puxados sob o sol de 40 graus, no Posto 8 da Praia de Ipanema, no Rio, para vir a São Paulo, com a técnica Letícia Pessoa ? assinaram bom contrato de patrocínio com o banco Cruzeiro do Sul, que apóia o judoca Daniel Hernandez e faz um torneio de tênis. ?Já cheguei a pensar: ?será que eu sou só bonitinha ou jogo bem?? Mas isso já passou. Quando o Bernardinho disse que quem quisesse ser musa ia ficar no banco de reservas, eu pensei que tinha de treinar muito mais para não ser só musa. Ser só uma figura bonitinha, não adianta, um dia isso acaba?, afirma Ana Paula, de 33 anos e 1,83 m, na praia há sete anos. ?Tenho orgulho de ser o rostinho exótico adorado pelos asiáticos, mas quero ser lembrada como a canhotinha do Brasil, pela história da nossa equipe. Já passou o tempo de eu ser musa?, diz Leila, de 34 anos e 1,79 m, que se uniu a parceira em 2005. Para quem teve as viagens pagas por Ronaldo, do futebol, no ano passado, dessa vez a dupla poderá contar com uma equipe de 12 pessoas, com médicos, fisioterapeuta, auxiliares para bater bola, psicóloga, a técnica, montador de rede... A técnica Letícia Pessoa, que trabalhou com Adriana Behar e Shelda por nove anos, tem uma certeza: uma das vagas do Pan e da Olimpíada vai ser da sua dupla. Será uma briga boa entre seis equipes, avaliam Ana e Leila. ?Ter patrocínio no início da temporada é sonho de atleta, ainda mais num ciclo olímpico. Manter esse staff é uma segurança e dessa vez não vai ter desculpa?, afirma Ana Paula, mãe de Gabriel, de 5 anos, que não pensa nesse como o seu último projeto. ?Quero jogar até 2012?. Já Leila informa que esse é o seu último grande projeto. ?Estou com elas até 2008?. Ana Paula e Leila querem fazer história ganhando medalhas olímpicas em duas modalidades. A dupla estréia no circuito mundial em Dubai, em abril ? serão 16 etapas, com pontos para o ranking mundial, seletivo ao Pan e à Olimpíada. Em 2005, a dupla teve um ?treino de luxo?, mas agora é para valer, prometem.