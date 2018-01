Ana Paula e Leila vencem na estréia A dupla brasileira recém-formada por Ana Paula e Leila estrearam com o pé direito. Nesta terça-feira, em Milão, elas passaram pelo Country Cota (espécie de qualificatório entre duplas do mesmo país) da etapa da Itália do Circuito Mundial de Vôlei de Praia com duas vitórias e se classificaram para a fase preliminar da competição, que será disputada nesta quarta. Na primeira partida do dia, Ana Paula e Leila venceram a dupla Renata/Talita, 8ª colocada do ranking mundial, por 2 sets a 1 (parciais de 21/23, 22/20 e 15/9), em 1 hora e 15 minutos. Mais tarde, derrotaram Maria Clara e Andréia Teixeira por 2 a 0 (21/17 e 25/23), em 49 minutos. "Sem querer desmerecer as duplas de outros países, o Country Cota brasileiro é até mais difícil do que a fase preliminar. Foi realmente uma prova de fogo. A Renata e a Talita já fizeram até final do Circuito Brasileiro", disse Leila, que fez questão de elogiar a parceira. "A Ana conseguiu sentir meus momentos no jogo e me puxar para cima, teve um feeling ótimo".