Ana Paula e Sandra estão nas quartas A dupla de vôlei de praia formada por Ana Paula e Sandra venceu, nesta sexta-feira, a dupla grega Sfyri e Karadassiou por 2 sets a 0, parciais de 21/26 e 21/19. O jogo foi válido pelas oitavas-de-final do torneio olímpico. Agora, Ana Paula e Sandra esperam pela vencedora do confronto entre a outra dupla brasileira, Adriana Behar e Shelda, contra as irmãs búlgaras Yanchulova.