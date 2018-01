Ana Paula e Sandra prontas para o Mundial A dupla Ana Paula e Sandra Pires não quer fazer planos antecipados para o Campeonato Mundial de Vôlei de Praia do Rio de Janeiro, que será disputado na Arena de Copacabana de 7 a 12 de outubro. A competição vai valer também como última prova do Circuito Mundial de 2003, do qual são líderes e garantem o título se passarem para a segunda fase. Elas destacaram o grau de dificuldade do campeonato, com 48 duplas de 23 países, sete delas do Brasil. ?Estamos num final de temporada, o desgaste físico vai ser grande e não queremos criar expectativas. Tem que ser passo a passo, até porque vão ser muitos jogos eliminatórios para quem quiser chegar à final", disse Sandra. Ela lembrou que esta edição do campeonato, realizado a cada dois anos, tem como diferencial a forma de disputa elaborada por causa do número de participantes. A fase inicial contará com 12 grupos de quatro duplas. Classificam-se as duas primeiras, além das oito melhores terceiras colocadas, num total de 32 selecionadas para o mata-mata. ?Quem for à decisão jogará oito vezes. Nem vai haver tempo para treino", disse Ana Paula, torcendo para que o calor seja um aliado das brasileiras. ?Eu espero que faça 45 graus nesse período. Nós estamos acostumadas." Sandra e Ana Paula apontaram as bicampeãs mundiais e pentacampeãs do Circuito Adriana Behar e Shelda como as principais adversárias. Mas também citaram duplas de outras nacionalidades como candidatas ao título do campeonato. ?Americanas, alemãs, chinesas e checas são as mais difíceis", comentou Ana Paula. A parceira de Sandra conta com o apoio da torcida carioca e prevê lotação completa para os jogos da dupla. ?Tomara que isso faça a diferença." A área destinada ao evento abrange quatro quadras. A central tem arquibancada com capacidade para receber 8 mil pessoas. ?Ser campeã aqui seria um sonho. As próprias brasileiras vão jogar com muita garra. Se a gente conseguir, a Ana que prepare os braços. Eu vou pular, jogar areia, fazer a maior festa. Mas, falando sério, a gente está com os pés no chão e só pode abrir mão disso quando for saltar na rede", comentou Sandra. Ela se recorda de uma partida ?memorável? em Copacabana, em 1995, quando fazia dupla com Jacqueline. Venceram a dupla Adriana Samuel/Monica Rodrigues e conquistaram o Campeonato e o Circuito Mundial. ?Minha família toda estava aqui, numa área vip, aquele monte de gente vibrando; foi emocionante." Homens - Depois da disputa entre as mulheres, vai ser a vez do Campeonato Mundial Masculino de Vôlei de Praia do Rio de Janeiro, de 14 a 19 de outubro, também na Arena de Copacabana. O Brasil estará representado por oito duplas, com destaque para as duplas Ricardo/Emanuel, líder do ranking mundial, Márcio/Benjamim, vice-líder, Tande/Pedro Cunha, e Pará/Anselmo.