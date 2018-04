Ana Paula e Sandra são campeãs Ana Paula e Sandra deram o troco neste sábado nas compatriotas Adriana Behar e Shelda, por quem haviam sido eliminadas nas quartas-de-finais dos Jogos Olímpicos de Atenas há mais de um mês. Elas venceram as medalhistas de prata, por 2 sets a 0 (parciais de 21/14 e 29/28), em 48 minutos, e conquistaram o título da última etapa, realizada no Rio, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. O triunfo obtido pela dupla formada por Ana Paula e Sandra, na Praia de Copacabana, quebrou dois jejuns: não venciam um evento desde a primeira etapa do Circuito, em Ribeirão Preto, no início de março. Sandra, por exemplo, voltou a comemorar um título mundial no Rio depois de oito anos - a última ocorreu em 1996. "É muito bom estar sempre vencendo e também se mantendo entre os melhores neste tempo todo. Ganhar no Rio também é muito bom", declarou Sandra, que comemorou seu terceiro título na etapa do Rio do Circuito e passou a ser também a jogadora quem mais venceu este torneio carioca. Adriana Behar e Shelda pareciam não estar abatidas com o resultado, que igualou o número de vitórias nos confrontos entre as duas duplas: seis para cada lado. Elas já haviam se sagrado campeãs por antecipação do Circuito - são hexacampeãs mundiais. Inclusive, era notório a falta de concentração de ambas na final deste sábado se comparado ao confronto entre as brasileiras nas Olimpíadas. O cansaço causado pela maratona de jogos e o pouco tempo de treinamento, apenas quatro dias, foram apontados por Shelda como uma das principais causas do mau desempenho, principalmente no primeiro set. "Eu estava doida para terminar o jogo. Estou cheia de compromissos à noite e nos demais dias", declarou Shelda, preocupando-se também em não desmerecer a exibição de Ana Paula e Sandra. "Elas jogaram melhor, erraram menos e eu falhei muito em todo primeiro set". Ana Paula era o retrato da felicidade. Citou que o "acordo" firmado com Sandra, uma semana antes do início do Circuito do Rio, para terminar o ano bem foi cumprido "com sucesso". Lembrou também que esse título vai amenizar a má temporada da dupla, vítima de sucessivas contusões. "Fraturei aqui, machuquei ali. Quando me recuperava, a Sandra se contundia. Uma semana antes da etapa carioca fiquei com uma sinusite forte, que me incomodou muito. Mas relaxei e me diverti um pouco mais", disse Ana Paula, evitando usar a palavra revanche para expressar o sentimento pela vitória sobre Adriana Behar e Shelda, que a eliminou em Atenas. "Não existe isso. Dá apenas um alívio a mais até porque o ano foi mentalmente estressante". A partir do terceiro ponto, o placar do primeiro set foi sempre favorável à Ana Paula e Sandra, que não tiveram dificuldades para fechá-lo em 21 a 14. O saque forçado e a boa performance de Ana Paula no bloqueio, além dos erros de ataque de Shelda, foram decisivos. O segundo set foi marcado pelo equilíbrio e por alguns ralis com defesas espetaculares de ambos os lados. O início, porém, foi arrasador para Shelda e Adriana Behar, que chegou a abrir 9 a 3. O saque havia melhorado, a recepção também e a torcida vibrava a cada ponto. No entanto, aos poucos, Ana Paula e Sandra recuperaram o ritmo de jogo e empataram por 18 a 18. A partir daí, a emoção tomou conta de todos na arena. O confronto seguiu ponto a ponto. As campeãs da etapa do Rio conseguiram salvar quatro match points das rivais e tiveram três a favor. Com um ace de Ana Paula, fecharam o set em 28 a 26. Ainda na manhã deste sábado, Juliana e Larissa, vice-campeãs do Circuito Mundial, superaram as também brasileiras Ângela e Mônica Monteiro, por 2 sets a 0, parciais de 21/18 e 21/16, e conquistaram o terceiro lugar da etapa carioca.