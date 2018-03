Ana Paula e Shaylyn conquistam título Ana Paula e Shaylyn conquistaram neste domingo o título da segunda etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, disputada em Osaka, no Japão. Na final, elas venceram outra dupla brasileira, Juliana e Larissa, por 2 sets a 1, com parciais de 19/21, 21/17 e 15/10. Na verdade, o pódio foi todo brasileiro, pois Adriana Behar e Shelda ficaram com a medalha de prata, após vencerem as suíças Simone Kuhn e Lea Schwer por 2 a 0 (21/11 e 21/13). Na etapa de abertura do Circuito Mundial, semana passada, na China, o pódio também foi todo brasileiro. Juliana e Larissa tinham ficado com o primeiro lugar, enquanto Adriana Behar e Shelda foram vice e Ana Paula e Shaylyn terminaram com o bronze. Além disso, essa é a 9ª vez seguida que uma dupla do Brasil conquista o título em Osaka. Mas essa foi a última partida da dupla Ana Paula e Shaylyn, que passarão a jogar agora com Leila e Thati, respectivamente, a partir da próxima etapa do Circuito Mundial, em Milão, na Itália, de 8 a 12 de junho.