Ana Paula vai lutar na Turquia As covinhas e o sorriso tímido de Ana Paula Lúcia dos Santos ?enganam?... A garota de 24 anos, 1,61 e 58 kg, bate firme e muito forte. Com velocidade. Tem oito anos de artes marciais. Começou pelo muay thai, o boxe tailandês, passou pelo kickboxing e pelo jiu-jítsu. Agora, quatro anos de boxe depois, é a esperança da equipe brasileira que irá ao II Mundial Feminino de Boxe Amador em Antália, na Turquia, entre 21 e 28 de outubro. Mas não quer ir treinar na concentração em Santo André, 15 dias, agora em setembro: ?Nunca dormi fora de casa antes. Fora o Brasileiro, lá em Recife, em julho. Mas foi pouco tempo. Não quero ficar longe da minha mãe. Será que posso telefonar todo dia?? Leia mais no Jornal da Tarde