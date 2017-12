Anaheim fecha a série contra Ottawa e ganha título da NHL

O Anaheim Ducks derrotou, nesta quarta-feira, o Ottawa Senators por 6 a 2, em Anaheim, e conquistou pela primeira vez na história o título da NHL (National Hockey League), a liga profissional norte-americana de hóquei no gelo. Com a vitória, a equipe da Califórnia fechou a série final em 4 jogos a 1 e se tornou o primeiro time do estado norte-americano a levantar a Stanley Cup, como é conhecida a taça destinada ao campeão. A conquista desta quarta serviu de redenção para o Anaheim, derrotado de forma dramática na decisão da temporada 2002/2003 pelo New Jersey Devils no decisivo jogo 7 da série. O capitão Scott Niedermayer, responsável por levantar a Stanley Cup para os torcedores que lotaram o Honda Center, conseguiu o título pela quarta vez na carreira. Pelo lado canadense, a tristeza é maior ainda pelo fato de o Ottawa ser o terceiro time a falhar em decisões nos últimos três anos. Nas duas últimas temporadas - sem contar a de 2004/2005, que não aconteceu por causa da grave geral dos jogadores -, Calgary Flames e Edmonton Oilers perderam as séries finais para Tampa Bay Lightning e Carolina Hurricanes, respectivamente.