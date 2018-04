Análise: Seleção brasileira ganha com Neymar no futebol espanhol A seleção brasileira ganha, e muito, com a transferência de Neymar para o futebol espanhol. Até a Copa do Mundo de 2014, o craque terá tempo de sobra para se familiarizar com o jeito de o europeus jogarem e, melhor, como pulverizar a marcação. Ao lado de gente como Xavi, Iniesta e, em especial, Messi, Neymar vai crescer. E na hora de encarar os adversários do Brasil na Copa não vai ter nenhuma novidade pela frente. Os atalhos até o gol do adversário já vão estar decorados na sua mente.