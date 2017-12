Ancic aplica "pneu" e é campeão do Torneio de Den Bosch O tenista croata Mario Ancic conquistou neste sábado o Torneio de Tênis de Den Bosch, evento que distribui cerca de US$ 500 mil em prêmios e conta pontos para o ranking da ATP, ao derrotar o checo Jan Hernych por 2 sets a 1 - essa competição é disputada em quadra de grama. Ancic começou arrasador no primeiro set e aplicou um pneu (6/0). No entanto, Hernych se recuperou e ganhou o segundo por 7/5. Já no terceiro, os dois tenistas disputaram ponto a ponto, mas o croata levou a melhor e fechou em 7/5. Já o francês Richard Gasquet conquistou neste sábado o Torneio de Nottingham, disputado na Inglaterra, evento que distribui pouco mais de U$$ 350 mil em prêmios, ao derrotar o sueco Jonas Bjorkman por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Nesta segunda, começa o Aberto de Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, que é disputado na grama.