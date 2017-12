Ancic avança na Holanda e vai enfrentar Baghdatis Com direito a "pneu", o tenista croata Mario Ancic derrotou nesta quinta-feira o francês Fabrice Santoro por 2 sets a 0, pelas quartas-de-final do Torneio de Hertogenbosch, evento que distribui mais de 320 mil euros em prêmios e conta pontos para o ranking da ATP. Agora, Ancic, cabeça-de-chave número três da competição, vai enfrentar na semifinal o cipriota Marcos Baghdatis, que avançou após o alemão Philipp Kohlschreiber abandonar o jogo por causa de uma lesão no ombro no segundo set, quando perdia por 3 a 0 - Baghdatis já tinha ganho o primeiro por 6/2. Em outro jogo, o espanhol Juan Carlos Ferrero foi derrotado pelo francês Florent Serra por 2 a 1, parciais de 6/3, 6/7 (4/7) e 6/3. Agora, Serra vai pegar o checo Jan Hernych, que passou pelo coreano Lee Hyung-taik por duplos 6/4.