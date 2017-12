Ancic bate Blake de virada e está nas quartas de Hamburgo Em um jogo emocionante e com mais de duas horas de duração, o croata Mario Ancic (cabeça-de-chave número 12) derrotou de virada o norte-americano James Blake (5.º pré-classificado) por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 7/5 e 7/6 (7/3) - e se classificou às quartas-de-final do Masters Series de Hamburgo, na Alemanha. O torneio, disputado em quadras de saibro e com premiação total de mais de dois milhões de dólares, é o quinto desta série na temporada. Com mais facilidade, o espanhol David Ferrer (cabeça 16) ganhou do compatriota Juan Carlos Ferrero por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/4. Na rodada anterior, Ferrer foi o responsável pela eliminação do tenista brasileiro Flávio Saretta. Em outros jogos do dia, válidos também pelas oitavas-de-final, o checo Radek Stepanek (cabeça-de-chave número 15) passou pelo sueco Robin Soderling por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/2 - e o bielo-russo Max Mirnyi eliminou o francês Gilles Simon com a vitória também por 2 a 0 - parciais de 6/3 e 6/2.