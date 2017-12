Ancic e Ferrero se classificam às quartas na Holanda Pelas oitavas-de-final do Torneio de Den Bosch, evento que distribui mais de 300 mil euros em prêmios e conta pontos para o ranking da ATP, o tenista croata Mario Ancic derrotou nesta quarta-feira o holandês Raemon Sluiter por 2 sets 1, com parciais de 6/7 (7/9), 7/5 e 6/2. Outro que avançou na competição foi o espanhol Juan Carlos Ferrero, que derrotou o austríaco Jürgen Melzer por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4. Também por 2 a 1, o belga Kristof Vliegen foi eliminado pelo francês Fabrice Santoro, com parciais de 2/6, 6/1 e 6/4. A competição holandesa é disputada na grama e serve de preparação para Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, que começará a ser disputado na próxima segunda-feira - os brasileiros Marcos Daniel e Flávio Saretta vão jogar a chave principal da competição. Já pelas oitavas-de-final do Torneio de Nottingham, disputado na Inglaterra, o destaque desta quarta-feira ficou por conta do inglês Andy Murray, que passou pelo bielo-russo Max Mirnyi por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4.