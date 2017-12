Ancic e Robredo vão à semifinal do Masters de Hamburgo O croata Mario Ancic e o espanhol Tommy Robredo classificaram-se na tarde desta sexta-feira para as semifinais do Masters Series de Hamburgo, na Alemanha. Ancic bateu o russo Nilolay Davydenko por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/6 (7-4) e 6/3. Já Robredo superou o compatriota David Ferrer, algoz do brasileiro Flávio Saretta, por 2 a 0, parciais de 7/6 (10-8) e 6/4. A outra semifinal será disputada entre o argentino José Acasuso e o checo Radek Stepanek. Roma No Aberto de Roma, válido pelo circuito feminino, as semifinais também estão definidas. A suíça Martina Hingis vai enfrentar a norte-americana Venus Williams. A vencedora encara na decisão quem ganhar do duelo russo entre Dinara Safina e Svetlana Kuznetsova. Nas quartas-de-final, disputadas nesta sexta-feira, Dinara Safina, irmã do tenista Marat Safin, superou a também Russa Elena Dementieva por duplo 6/1. Pouco depois, Kuznetsova bateu a italiana Romina Oprandi por 6/4, 5/7 e 7/6 (7-4). Já Venus Williams derrotou a sérvia-montenegrina Jelena Jankovic por 5/7, 6/4 e 6/1, enquanto Martina Hingis eliminou a italiana Flavia Pennetta por 6/3 e 6/1.