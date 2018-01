Ancic enfrenta Baghdatis na final do Torneio de Pequim O tenista croata Mario Ancic, cabeça-de-chave número quatro, garantiu neste sábado a sua classificação à final do Torneio de Pequim, na China, ao superar, de virada, o sul-coreano Hyung-Taik Lee por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/1. Ocupando a 12ª colocação no ranking de entradas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), o atleta europeu retornou às quadras nesta semana depois de dois meses afastado por causa de uma lesão no joelho. Ele fará a sua quarta final na temporada 2006 - foi vice em Auckland (Nova Zelândia) e Marselha (França) e campeão em Hertogenbosch (Holanda). "A partida teve mais de duas horas de duração, foi muito difícil e isso não se refletiu no placar", disse Ancic. "Acho que jogamos tênis em um nível inacreditável hoje, com ralis sensacionais. Estou muito feliz com a minha performance", completou o croata, que já havia superado o adversário no US Open, em 2005. Mario Ancic vai enfrentar na decisão o cipriota Marcos Baghdatis, terceiro pré-classificado, que eliminou o tailandês Paradorn Srichaphan por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 7/5. O tenista croata tem ampla vantagem sobre o rival da decisão - venceu os três confrontos pelo circuito, com dois triunfos nesta temporada. O campeão do Torneio de Pequim vai somar 175 pontos na Corrida dos Campeões da ATP e ganhará US$ 69.200 de premiação. O último vencedor da competição foi o espanhol Rafael Nadal.