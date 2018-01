Ancic estréia com vitória em Torneio de Tênis na Índia Pela primeira rodada do Torneio de Mumbai, evento indiano que distribui cerca de US$ 400 mil em prêmios e conta pontos para o ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), o tenista croata Mario Ancic, cabeça-de-chave número um, não encontrou problemas nesta segunda-feira para derrotar o russo Igor Kunitsyn por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Em outro jogo, o alemão Bjorn Phau, cabeça seis, fez 2 a 0 no indiano Karan Rastogi, com direito a "pneu" no primeiro set, parciais de 6/0 e 6/3. Também por 2 a 0, o inglês James Auckland derrotou o alemão Frank Moser (6/1 e 6/4). Já o italiano Stefano Galvani precisou de três sets para passar pelo checo Robin Vik, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/4. Também por 2 a 1, o japonês Gouichi Motomura venceu o holandês Jasper Smit, com parciais de 3/6, 6/0 e 7/6 (7/5). Fechando a rodada, o alemão Michael Berrer passou pelo grego Konstantinos Economidis, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/3).