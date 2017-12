Ancic sofre para derrotar tenista paquistanês na Holanda Pela primeira rodada do Torneio de Hertogenbosch, evento que distribui cerca de 300 mil euros e conta pontos para o ranking da ATP, o tenista croata Mario Ancic, cabeça-de-chave número três, derrotou nesta segunda-feira o paquistanês Aisam Qureshi por 2 sets a 1. O jogo entre os dois tenistas foi bem disputado. No primeiro set, Ancic só conseguiu fechar no tie-break, por 7/6 (7/3). O segundo set também foi parar no tie-break, só que desta vez quem venceu foi Qureshi - 7/6 (7/0). Já no terceiro o tenista croata conseguiu fechar em 7/5. Também por 2 a 1, o holandês Raemon Sluiter passou pelo checo Robin Vik, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/2. Já o francês Julien Benneteau derrotou o australiano Joseph Sirianni por duplos 6/4. Pelo mesmo placar, o coreano Seon-Hwa Lee passou pelo francês Arnaud Clement. Já pela primeira rodada do Torneio de Nottingham, o destaque desta segunda-feira ficou por conta do italiano Andreas Seppi, que passou pelo suíço Stanislas Wawrinka por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (9/7), 4/6 e 6/4. Em outro jogo, o francês Giles Simon derrotou por 2 a 0 o russo Igor Kunitsyn, com parciais de 6/4 e 6/3.