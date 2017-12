Ancic vence Johansson e é campeão em São Petersburgo O croata Marcio Ancic conquistou neste domingo o seu segundo título na temporada ao derrotar na final do Torneio de São Petersburgo (Rússia) o sueco Thomas Johansson por 2 sets a 0, com parciais 7/5 e 7/6 (7/2). Com o triunfo, Ancic aumentou as suas chances de garantir uma vaga para disputar a Masters Cup de Xangai (China), que reúne os oito melhores tenistas do ano, entre os dias 12 a 19 de novembro. O atleta europeu ocupa atualmente a 11ª colocação da Corrida dos Campeões da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Mas para concretizar a sua classificação para a competição chinesa, o croata precisa realizar uma boa campanha no Masters Series de Paris, na próxima semana. Ele irá enfrentar na estréia o vencedor do confronto entre o belga Kristof Vliegen e o francês Florent Serra. Essa é a segunda vez que Ancic supera Thomas Johansson, que era o campeão em São Petersburgo, pelo circuito profissional da ATP. O croata já havia superado o rival no Torneio de Milão, em 2004. Com o título na Rússia, Mario Ancic, que soma três títulos na carreira - venceu também no Torneio de Hertogenbosch (HOL), em 2005 e 2006 -, somará 250 pontos na Corrida dos Campeões e embolsará US$ 142 mil em premiação.