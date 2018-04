Anderson marca na vitória do Manchester O brasileiro Anderson desencantou e marcou seu primeiro gol pelo Manchester United, na vitória por 3 a 1 sobre o Tottenham. O United tem 12 pontos ao lado do Manchester City (derrotou o Arsenal por 4 a 2) e do Tottenham. No City, o técnico Mark Hugghes disse que Robinho tem fratura no tornozelo e fica fora por três ou quatro semanas. Na liderança está o Chelsea (com 15) após a vitória por 2 a 1 sobre o Stoke (com gol de Malouda nos acréscimos).