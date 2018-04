Anderson Nocetti vai à sua 3.ª Olimpíada Anderson Nocetti, de 33 anos, participará de sua terceira Olimpíada seguida no barco single skiff, feito inédito para o remo brasileiro. O remador conquistou a vaga para Pequim ontem, ao vencer a semifinal A da Regata Pré-Olímpica da Zona Latino-Americana na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio. "O objetivo, agora, é chegar à final B em Pequim e disputar do sétimo ao 12º lugar", disse Nocetti, que nos Jogos de Sydney/2000 e Atenas/2004 foi o 13º colocado.