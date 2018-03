Anderson reforça Ulbra na Superliga O oposto Anderson é o reforço da Ulbra/São Paulo F.C. (RS) na reta final da Superliga masculina de vôlei 03/04. A pedido do próprio jogador, o técnico Bernardinho desconvocou o atacante, que foi o primeiro a ser convocado pelo treinador da seleção brasileira masculina, para defender as cores do time gaúcho. Anderson está inscrito na competição e já tem condição de jogo para defender a equipe de Canoas na briga pelo título.