Anderson reforça Ulbra na Superliga Com o reforço de Anderson, a Ulbra/São Paulo faz nesta quinta-feira o segundo jogo da semifinal da Superliga Masculina de Vôlei contra o Wizard/Suzano, às 20h30, em Suzano. No primeiro jogo da série melhor-de-cinco, sábado, a Ulbra venceu por 3 sets a 0. O oposto, que é da seleção brasileira e joga no NEC, do Japão, foi contratado por empréstimo na terça-feira para jogar a semifinal. Mas pode ser desfalque caso a Ulbra se classifique para a final, já que a Copa do Imperador começa no dia 30 - dependeria de acordo com o clube japonês. Anderson defendeu a Ulbra na temporada 2000/01, quando foi vice-campeã. Na outra semifinal, o Telemig Celular/Minas recebe a Unisul às 20h30, com transmissão da SporTV. A Unisul venceu o primeiro jogo, sábado, por 3 a 2.