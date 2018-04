Anderson Silva é o atleta com mais comerciais em janeiro

Segundo pesquisa realizada pelo Ibope Media, o lutador do UFC Anderson Silva, apesar da imagem 'arranhada' pelas acusações recentes de doping, foi o atleta que mais apareceu em comerciais na TV aberta em janeiro.

De acordo com o Easy Celebridades, o ex-campeão dos médios do UFC obteve 45 aparições na Grande São Paulo. Em segundo lugar aparece com o atual campeão do Circuito Mundial de Surfe, Gabriel Medina, com 43 propagandas. Bruno Rezende, jogador de vôlei da seleção brasileira, Mike Tyson e o ex-atleta Robson Caetano fecham o 'Top 5'.