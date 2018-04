Anderson Silva fica de olho na luta de Vitor Belfort no UFC São Paulo

SÃO PAULO - O lutador de MMA Anderson Silva estará de olho no principal combate do UFC São Paulo, sábado, no ginásio do Ibirapuera. O campeão dos pesos médios verá o duelo entre o britânico Michael Bisping (que nasceu no Chipre) e o brasileiro Vitor Belfort na principal luta da noite e, se o visitante vencer, vai enfrentar o Spider ainda neste ano pelo cinturão da categoria. Mas Belfort também sonha com uma revanche, apesar de Dana White, presidente do UFC, negar que isso vai acontecer em breve.

Na quarta-feira, os dois atletas fizeram a alegria de mais de 1.500 pessoas no Vale do Anhangabaú, em um treino aberto para o público no centro. Bisping foi o primeiro a entrar na arena montada debaixo de um viaduto e suou muito. "A energia aqui é incrível, é um local fantástico. Estou adorando", disse o britânico, que acha que o rival merece uma nova chance de título, caso o derrote. "Estou na minha melhor forma e, se o Vitor me vencer, ele deveria disputar o cinturão."

Os dois chegaram a trocar farpas semanas antes do evento, mas conseguiram colocar um tom de cordialidade em alguns momentos. "Eu cresci vendo o Vitor lutar, ele era um dos meus ídolos. Respeito muito a sua história e sei que é um cara muito duro. Será uma grande luta, mas vou vencer", avisa.

Belfort, por sua vez, prefere não entrar em polêmica com o rival. "Quero falar de mim, não dele", resume. Mas também demonstra respeito pelo adversário de sábado. "Ele é um grande lutador e é uma pessoa que me viu começando. Posso dizer que ele também me inspira, pois o que tem feito pelo esporte em seu país é muito importante", afirma.

O brasileiro, ex-campeão dos meio-pesados do UFC, evita falar sobre a possibilidade de enfrentar Anderson Silva. Quando teve a chance, no UFC 126, acabou levando um chute no queixo em um nocaute que é considerado um dos mais impressionantes da história da competição.

Por tudo isso, Dana White evita colocar Belfort na dianteira da disputa e costuma dizer que o brasileiro "já teve sua chance". Mas o técnico de Vitor, o ex-lutador José Mário Sperry, garante que o pupilo está pronto. "Se o Bisping pode disputar o cinturão se vencer, por que com o Vitor não seria a mesma coisa? O UFC tem as suas variáveis para escolher o adversário do Anderson, mas acredito que o Vitor também deveria ter o direito."

ESTRATÉGIA

Com 33 anos e em seu melhor momento, Michael Bisping é especialista em chutes e socos, graças à sua formação no kickboxing. Por isso, espera uma luta mais longa, que faça o adversário de 35 anos cansar.

Já Belfort, que manteve uma postura mais discreta no treino livre desta quarta, buscará acabar com a luta no primeiro assalto e aposta na velocidade de seus punhos. O retrospecto na cidade é bom: há 15 anos, no ginásio da Portuguesa, o brasileiro nocauteou Wanderlei Silva em apenas 44 segundos, durante a primeira edição do evento em São Paulo. "O Vitor é bom em qualquer estilo. Estamos preparados para tudo", avisa o técnico Sperry, que demonstra confiança na vitória.