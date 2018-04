Anderson Silva foca em recuperação e planeja retorno no boxe

SÃO PAULO - Foco na recuperação. Essa é a palavra de ordem de Anderson Silva no momento. O atleta de MMA respondeu internautas nesta tarde, em sua página nas redes sociais, e foi incisivo: está 100% dedicado à volta aos ringues. Espera voltar lutando boxe e tem um objetivo definido: encarar Roy Jones Jr. "Depois que eu melhorar é o meu maior gol! Até porque eu não poderei lutar MMA logo em seguida. Está nos meus planos lutar boxe e Roy é um grande ídolo meu!"

Gravemente lesionado no final de dezembro em luta contra o norte-americano Chris Weidman, o atleta ouviu dos médicos que levaria de seis meses a nove meses para que sua perna esquerda, fraturada, ficasse boa. Ouviu de sua própria família que era hora de parar, mas não seguirá o conselho.

"Respeito e entendo a preocupação deles, mas é algo que tem que partir do meu coração. Algo que não está nos planos. Estou focado na minha recuperação, mas quero voltar o quanto antes. Faz parte de mim, faz parte da minha história", disse a um fã no Facebook.

A força para, aos 38 anos, persistir na carreira de lutador vem da paixão pelo MMA. "Não consigo me ver fazendo outra coisa, ao menos por enquanto. Não apenas lutar e sim treinar. Sou feliz em acordar todo dia vendo que sou perfeito, que posso correr, treinar".

Anderson Silva adotou uma rotina pesada. Acorda e vai para a primeira sessão de fisioterapia. À tarde, depois de almoçar, volta para nova sessão. Quase um mês depois da revanche contra Weidman no UFC, Spider ainda não conseguiu dormir uma noite inteira e sente muitas dores.

A data do retorno de Anderson ao octógono ainda é indefinida, apesar do otimismo com relação à recuperação. "Eu tenho 100% de certeza de que vou voltar, mas não é algo que depende só de mim. Eles (médicos) estão acompanhando minha recuperação e até agora está tudo super positivo. Mas preciso do feedback final deles para poder voltar 100%", falou a fã que o comparou, em importância, a Ayrton Senna para a Fórmula 1. Uma nova revanche contra Chris Weidman não é algo que preocupa o lutador.

HOLLYWOOD

Motivado, Anderson Silva se inspira nos ensinamentos das artes marciais e em filmes para manter a cabeça equilibrada e lidar com a pressão externa. "Atualmente o que mais me inspira é o Homens de Honra, com o Robert De Niro e Cuba Gooding Jr. Tenho visto quase todo dia!", conta. Além de espectador, o atleta estuda atuação para se aventurar como ator de cinema em Hollywood.