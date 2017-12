Anderson vai às semifinais nos 400 m O brasileiro Anderson dos Santos Oliveira fez o 18.° tempo nas eliminatórias dos 400 m (45s62), sua melhor marca na temporada, e passou para a semifinal do Mundial de Atletismo, que será disputada neste domingo. Elisângela Adriano ficou em 18.° no lançamento do disco e fora da final, com 57,69 m, uma prova que fez "como aquecimento" para sua especialidade, o arremesso do peso, que será quarta-feira. A novidade no lançamento do disco - pelo menos para o Brasil que ainda não usa o recurso - foi o carrinho, pintado de vermelho como a Ferrari, movido por controle remoto, que devolve o disco aos competidores, evitando que os oficiais de pista tenham de carregar o aparato de volta à gaiola de lançamento.