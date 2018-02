Anderson Varejão assina com Bobcats e deve voltar à NBA

O ala brasileiro Anderson Varejão assinou, nesta terça-feira, um pré-contrato por três temporadas com o Charlotte Bobcats, que tem Michael Jordan como sócio, e está próximo de retornar à ação na NBA. Com o pré-contrato fechado, Varejão agora terá de aguardar por uma semana pela resposta do Cleveland Cavaliers, equipe que ele defendeu nas últimas temporadas e que tem o direito de igualar a proposta do Bobcats para ficar com o brasileiro. Se os Cavaliers não cobrirem a proposta até dia 11 de dezembro, Varejão estreará ainda este mês com a camisa 17 dos Bobcats, informou um representante do jogador em comunicado. Varejão está sem jogar pelos Cavaliers desde o fim da última temporada, devido a um conflito na renovação de seu contrato. Por essa razão, a ala não pôde defender o Brasil tanto no Pan-Americano do Rio como no Pré-Olímpico das Américas, quando o país não conseguiu classificação para os Jogos de Pequim. "A proposta foi boa, me dá tranquilidade para voltar a jogar e me deixa mais tranquilo sabendo que vou estar liberado para jogar pela seleção brasileira no Pré-Olímpico do ano que vem", disse Anderson, em comunicado. "O Charlotte é uma equipe nova, que tem jogadores talentosos como [Emeka] Okafor e [Raymond] Felton, e está fazendo um bom trabalho. Agora é torcer para que tudo dê certo. Não vejo a hora de voltar a jogar", acrescentou o brasileiro. Os Bobcats estão em penúltimo lugar na Divisão Sudeste da NBA, com seis vitórias e dez derrotas na atual temporada. A RESPOSTA A diretoria do Cleveland Cavaliers não esperava pela atitude do brasileiro, em assinar com outro clube da NBA e pressionar uma decisão. Mesmo assim, o gerente-geral do time, Danny Ferry, comunicou que o melhor será feito para resolver a situação. Ao que se sabe, Varejão acertou um salário com os Bobcats inferior ao que receberia nos Cavs, mas sua decisão deve-se à cláusula que o time de Charlotte colocou, na qual libera o jogador brasileiro após a disputa da segunda temporada, algo que o time de Cleveland não deseja. Irritada com a decisão de Varejão, a diretoria do Cleveland pode igualar a oferta e, assim que o novo contrato for assinado, trocar o jogador brasileiro para conseguir algum jogador que venha ajudar LeBron James na temporada regular.